Ялтинський і Севастопольський порти модернізують під прийом круїзного флоту

Ялтинський і Севастопольський морські порти планується модернізувати з метою створення в Криму сучасної інфраструктури з прийому і обслуговування круїзного флоту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, також серед першочергових завдань подальшого розвитку галузі морського і річкового транспорту - організація належної і якісної системи безпеки на морському і річковому транспорті шляхом зміцнення і розширення повноважень регіональних органів Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті.