Ялтинський і Севастопольський порти модернізують під прийом круїзного флоту
18:18, 01 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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Ялтинський і Севастопольський морські порти планується модернізувати з метою створення в Криму сучасної інфраструктури з прийому і обслуговування круїзного флоту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.
Як зазначається в повідомленні, також серед першочергових завдань подальшого розвитку галузі морського і річкового транспорту - організація належної і якісної системи безпеки на морському і річковому транспорті шляхом зміцнення і розширення повноважень регіональних органів Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті.
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