Пільгові ставки ввізного мита на транспортні засоби і морські човни можуть зменшити

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України”, та інших законодавчих актів щодо опису та ставок ввізного мита на деякі товари.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 267 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає внесення до Митного тарифу України, а також ряду законів з питань застосування вивізного мита змін, спрямованих на забезпечення зменшення пільгових ставок ввізного мита на транспортні засоби і морські човни.