Кабмін продовжив програму реформування залізничного транспорту до 2019 року

Кабінет Міністрів України своєю постановою №1106 від 26 жовтня ц.р. продовжив термін дії Державної цільової програми реформування залізничного транспорту до 2019 року (включно).

Про це йдеться в постанові, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, на першому етапі (2010-2012 рр.) передбачається вдосконалення нормативно-правової бази, створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту, впровадження механізму розподілу фінансових потоків за видами господарської діяльності.

На другому етапі (2013-2015 рр.) планується формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності, з впровадженням автоматизованої системи обліку і управління; вдосконалення тарифної політики, забезпечення вільного ціноутворення в конкурентних секторах ринку транспортних послуг; створення головного і регіонального центрів управління перевезеннями; впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень; створення організаційно-правових умов для функціонування приватних операторів пасажирських перевезень; створення у сфері приміських і регіональних пасажирських перевезень господарських товариств, корпоративні права на які належатимуть органам виконавчої влади; оптимізація організаційної структури залізничного транспорту.

На третьому етапі (2016-2019 рр.) передбачається ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних шляхом впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень; створення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень в далекому і місцевому сполученнях, корпоративні права на яке належатимуть товариству; збільшення кількості приватних компаній, що володіють парком пасажирських вагонів; створення місцевих залізниць, що володіють об`єктами інфраструктури і рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодійових і вузькоколійних ділянок; розвиток мережі логістичних комплексів, складських і розподільних терміналів.

Орієнтовний обсяг коштів для виконання першого і другого етапів програми становить 9 млрд. 329,95 млн. грн.(з держбюджету — 4 млрд. 094,9 млн. грн., з місцевих бюджетів — 3 млрд. 953,6 млн. грн., інших джерел — 1 млрд. 281,45 млн. грн.). Обсяг коштів, необхідний для реалізації третього етапу програми, буде визначено під час затвердження відповідних завдань і заходів.

Нагадаємо, 16 грудня 2009 р. уряд схвалив проект постанови про затвердження Держпрограми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки. Відповідно до проекту, Державна програма реформування залізничного транспорту до 2015 р. здійснюватиметься в три етапи.