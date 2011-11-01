В Україні з початку року відремонтовано і побудовано 1510 автодоріг

В Україні з початку року (станом на 26 жовтня ц.р.) відремонтовано і побудовано 1510 автодоріг загального користування, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Зокрема, цього року відкрита транспортна розв`язка на 128 км автодороги Київ - Чоп поблизу Житомира. На маршруті Москва - Харків - Сімферополь введено в експлуатацію 28 км автодороги Харків - Щербаківка, в Сумській області - 88,1 км автомобільної дороги М-02 Копти - Глухів - Бачевськ, на Волині - 27 км автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин, на Чернігівщині та Київщині - дорога Чернігів - Пакуль - Славутич протяжністю 73 км.

Крім того, цього року відкрито рух на новому обході смт Бабанка Черкаської області міжнародної автодороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград – Знам’янка, що з’єднує схід і захід України, а також на автодорогах Ульянівка - Миколаїв, Севастополь - Балаклава, Одеса – Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог) та інші.

У прес-службі відзначили, що сьогодні тривають роботи на автодорогах Київ-Житомир і Київ-Харків-Довжанський (від Полтави до Лубен), будується під`їзд до м. Ірпінь, завершується будівництво обходу міста Дніпропетровськ.

Крім того, до кінця 2011 року планується завершити ремонтні роботи на під`їздах до міжнародних пунктів пропуску Львів – Рава-Руська, Львів - Шегині та відкрити рух на дорозі Львів - Краковець протяжністю 54,4 км.

У міністерстві нагадали, що Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поставлено завдання відкрити в 2012 році рух не менше ніж на 2000 км вітчизняних доріг.

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році було відремонтовано і відкрито рух на автодорогах громадського користування протяжністю 973 км, у 2009 році - на 92 км доріг.