Білоруська залізниця коригує розклад руху поїздів сполученням із Україною

Мінськ. Білоруська залізниця (БЗ) коригує розклад руху поїздів сполученням із Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в прес-службі БЗ.

Для коригування розкладу тимчасово припинено попередній продаж квитків із 3 грудня на поїзди сполученням із Україною, а також на транзитні поїзди, що слідують територією Білорусі сполученням із Україною.

Транзитні поїзди №19/20 Одеса-С.-Петербург, №48/47 Львів-С.-Петербург, №54/53 Київ-С.-Петербург, №62/61 Кишинів-С.-Петербург, №311/312 Харків-Калінінград №323/324 Харків-Мурманськ №336/335 Дніпропетровськ-С.-Петербург, №348/347 Маріуполь-С.-Петербург слідують із можливим запізненням до однієї години.

Також, як повідомили в прес-службі БЗ, відучора в Білорусі підвищено вартість проїзду в пасажирських поїздах міжнародного сполучення.

Довідка УНІАН. Необхідність коригування розкладу викликана рішенням Верховної Ради України про перехід країни на зимовий час. Всього сполученням із Україною і транзитом територією Білорусі зі зміненим розкладом у період із 30 жовтня по 2 грудня слідуватиме 21 поїзд.