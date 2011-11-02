«Укрзалізниця» вдосконалить логістику пасажирських перевезень

«Укрзалізниця» вдосконалить логістику пасажирських залізничних перевезень, скоротивши перебування поїздів у дорозі й збільшивши пасажиропотік.

Про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, автоматизована система аналізу пасажиропотоку засвідчила, що сьогодні чимало пасажирських поїздів дальнього слідування перевозять малу кількість пасажирів, тривалий час перебувають у дорозі, а це впливає на конкуретноздатність залізниць порівняно із іншими видами транспорту.

«Інерція, за якою ми перевозили пасажирів за маршрутами, що склалися ще за радянських часів, закінчилася. Взяти хоча б поїзд Запоріжжя-Бердянськ. Маршруткою люди доїжджають за 2,5 години, а наш поїзд у дорозі 6 годин, тому що їде окружною дорогою. Навіщо, питається, його утримувати? Схожа ситуація й на багатьох інших напрямках. Будемо аналізувати й переглядати маршрути», - цитує прес-служба гендиректора "Укрзалізниці".

В.КОЗАК підкреслив, що логістика залізничних пасажирських перевезень будуватиметься за європейським зразком. Він повідомив, що наразі створюються швидкісні пасажирські коридори, якими нові міжрегіональні поїзди перетинатимуть Україну від кордону до кордону всього за 10 годин. Перевезення денними поїздами планується забезпечувати між містами Київ – Львів, Київ – Донецьк та Київ – Харків.

Водночас, як зазначив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО, сьогодні, приміром, із Донецька до Львова пасажир їде 22 години, а незабаром діставатиметься вдвічі швидше. Посадка пасажирів у денні поїзди відбуватиметься в обласних центрах і на великих залізничних вузлах (хабах), куди їх підвозитимуть приміські й регіональні поїзди та автотранспорт.

Довідка УНІАН. На залізницях України наразі тривають роботи з реконструкції та будівництва об’єктів залізничної інфраструктури на напрямках впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів Львів – Здолбунів – Шепетівка – Коростень – Київ, Київ – Полтава – Харків, Київ – Полтава – Красноград – Лозова – Донецьк, загальною протяжністю 1492 км, які забезпечуватимуть залізничне сполучення між містами-учасниками «Євро-2012». Надалі швидкісний рух буде впроваджено й на інших напрямках пасажирського руху. Відповідно до умов укладених контрактів із корейським виробником «Hyundai Rotem» на закупівлю 10-ти міжрегіональних двосистемних електропоїздів, 6 із них планується поставити в Україну до початку Євро-2012, 4 інших - до кінця 2012 року. За контрактом із АТ АТ « Skoda vagonka» планується купити 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїзди, за контрактом з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» - 2 міжрегіональних поїзди локомотивної тяги.