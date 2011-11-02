Льотчики Як-42 могли запобігти авіакатастрофі під Ярославлем – МАК

Москва. Льотчики Як-42, що розбився під Ярославлем, могли запобігти авіакатастрофі, якби вчасно припинили зліт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова технічного комітету Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Олексій МОРОЗОВ на прес-конференції в Москві.

«Своєчасна оцінка ситуації екіпажем і ухвалення рішення про припинення зльоту замість встановлення злітного режиму двигунів за приблизно 1 тис. метрів до торця злітно-посадочної смуги на швидкості більшій швидкості ухвалення рішення, визначеної екіпажем, дозволило б запобігти авіаційній катастрофі» - сказав О.МОРОЗОВ.

Водночас, за його словами, екіпаж варіант припинення зльоту не розглядав.

Також О.МОРОЗОВ повідомив, що Як-42 був повністю справний.

«Літак Як-42 був справний при вильоті з Ярославля. Відмов у роботі літака, двигунів і систем, зокрема гальмівної системи, не виявлено. Пожежі, вибухів і руйнування літака до зіткнення з перешкодою та із землею не було», - сказав він.

Водночас О.МОРОЗОВ заявив, що в організмі другого пілота Як-42 виявлено препарат, що уповільнює реакцію.

«В організмі другого пілота виявлено фенобарбітал – препарат, що має гальмуючу дію на центральну нервову систему, заборонений до застосування пілотами. Особи, які використовують цей препарат, не можуть бути допущені до виконання польотів», - сказав .МОРОЗОВ.

Він також повідомив, що за наданою медичною документацією на другого пілота з посиланням на невролога, який за ним наглядав, із 2000 року в нього спостерігається зниження рефлексів на ногах, а з 2005 - і на руках, що побічно вказує на поразку периферичних нервів, тобто розвиток у нього полінейропатичного синдрому.

Представник МАК зазначив, що лікар-невролог у 2007 році призначив другому пілоту препарат нейромідін, який застосовується для покращення нервово-м`язової передачі. За його словами, полінейропатичний синдром виявляється, зокрема, у вигляді порушення координації руху ніг і контролю їх просторового положення.

О.МОРОЗОВ підкреслив, що, окрім цього, пілоти Як-42, що розбився під Ярославлем, не мали належної кількості годин нальоту на даному літаку після перенавчання з літака типу Як-40.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту перебувала місцева хокейна команда «Локомотив». Спортсмени летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

Із 45 осіб 7 вересня вижили лише член екіпажа Олександр СИЗОВ і хокеїст О.Галімов, який пізніше помер. На борту літака також перебували громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр В`юхін.