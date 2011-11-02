Причиною катастрофи літака Як-42 під Ярославлем стала помилка екіпажу – МАК

Москва. Причиною катастрофи літака Як-42 під Ярославлем стала помилка екіпажу, який натиснув на гальма при зльоті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві сказав голова Технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету Олексій МОРОЗОВ.

«Результатом льотного експерименту досвідченими льотчиками-випробувачами встановлено, що помилкове віджимання гальмівних педалей екіпажем у процесі розгону можливе тільки тоді, коли ноги пілота на педалі стоять неправильно і перебувають на гальмівних майданчиках. При цьому незначне за величиною і зусиллям натискання на педалі може бути не помічене пілотом», - сказав О.МОРОЗОВ.

Він підкреслив, що віджимання гальмівних педалей міг виконати як командир, який здійснював активне пілотування, так і другий пілот.

«Через відсутність на засобах об`єктивного контролю на Як-42 контролю параметрів роботи гальмівної системи однозначно визначити, хто з пілотів здійснював гальмування, не можливо. Це (пілоти) однаковою мірою могли зробити», - сказав він.

О.МОРОЗОВ повідомив, що один з пілотів при зльоті літака тиснув на гальма, в результаті чого гальмівна сила становила 8 тонн.

«Величина віджимання гальмівних педалей не була постійною, а збільшувалася з часом. Максимальна величина гальмівної сили становила приблизно 8 тонн», - сказав він.

За словами О.МОРОЗОВА, ймовірно, що пілот не просто тиснув на гальмівні педалі, а буквально упирався в них, витягаючи штурвал вгору.

Він також повідомив, що ручка гальма стоянки перебування у момент зльоту у положенні «вимкнено».

За його словами, швидкість літака перед зльотом була нижчою необхідну на 20 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту перебувала місцева хокейна команда «Локомотив». Спортсмени летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

З 45 осіб 7 вересня вижили лише член екіпажа Олександр СІЗОВ і хокеїст О.Галімов, який пізніше помер. На борту літака також перебували громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр В’юхін.