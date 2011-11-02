Назву Львівського аеропорту обирають користувачі інтернету

Промоційний портал Львова VisitLviv.net розпочав голосування за назву Львівського аеропорту на своїй Facebook-сторінці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається в повідомленні, ініціатори голосування початково запропонували три варіанти назви, які впродовж останнього часу пропонувались різними середовищами – короля Данила Галицького (пропозиція міського голови Львова Андрія САДОВОГО), Іоана Пінзеля (пропозиція кількох десятків львівських діячів культури), Степана Бандери (пропозиція партії ВО «Свобода»).

„Користувачі Інтернету також можуть додавати свої варіанти назви аеропорту, які братимуть повноцінну участь в голосуванні. Зокрема, серед варіантів, запропонованих користувачами, найбільшу кількість набрала назви «Станіслав Лем» та «Аеропорт «Львів», які уже вийшли на четверте та п’яте місця відповідно”, - інформує прес-служба.

Координатор проекту VisitLviv.net Ярема ДУХ у коментарі агентству пояснив, чому для голосування вибрали саме платформу Facebook.

„Опитування у Facebook дозволяє максимально уникнути накручувань і фальсифікацій. Ми хотіли, аби таке важливе голосування було відкритим і за кожним голосом стояла конкретна людина. Ми розуміємо, що остаточне рішення за урядом, однак нам важливо донести думку найбільш активної частини громади Львова”, - зазначив Я.ДУХ.