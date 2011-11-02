На Прикарпатті у ДТП загинула суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області
16:55, 02 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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Вчора увечері в ДТП загинула суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області.
Як повідомив УНІАН старший інспектор з особливих доручень Управління ДАІ в Івано-Франківській області Костянтин КУЛАК, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Івано-Франківськ – Калуш.
За даними К.КУЛАКА, аварія трапилася через перевищення швидкості водієм автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем судді. Винуватець трагедія також у тяжкому стані перебуває в лікарні.
К.КУЛАК повідомив, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу.
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