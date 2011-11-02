Варшавське летовище після аварійної посадки Boeing 767 запрацює не раніше четверга

Варшава. Летовище ім Фредерика Шопена у Варшаві через вчорашнє аварійне приземлення Boeing 767 відновить свою роботу не раніше 4 години ранку четверга.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили в аеропорту.

Працівник інформаційної служби не надав жодної додаткової інформації.

За даними польських медіа, сьогодні до Варшави повинен прибути експерт зі США, котрий має оцінити технічний стан літака та визначити спосіб його перетранспортування в інше місце.

Прес-секретар Варшавського летовища в TVN24 повідомив, що щоденно зі столичного летовища, яке є найбільшим у Польщі, відбувається близько 400 рейсів. Він не уточнив розмір збитків, яких завдано летовищу через припинення роботи.

Сьогодні прес-служба польського президента повідомила, що Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ привітав із успішною аварійною посадкою екіпаж літака Boeing польської авіакомпанії LOT, якому вчора вдалося безпечно посадити машину без шасі на летовищі у Варшаві.

„Можемо бути впевнені, що фотографії з аварійної посадки Boeingа на летовищі, з цієї ефективно проведеної евакуації, з підготовки посадкової смуги облетять весь світ. Вони будуть свідчити добре про Польщу, про польського перевізника, про польських пілотів...”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, якого цитує прес-служба зазначаючи, що Президент розмовляв з капітаном екіпажу цього літака.

„Я довідався, що ситуація насправді була дуже складна, однак, при добрій співпраці з службами летовища та пасажирами, вдалося цей дуже важкий маневр щасливо реалізувати”, - сказав Президент Польщі. Він додав, що аварійна посадка могла закінчитися трагічно.

„Повну свідомість цього мав екіпаж та капітанТадеуш ВРОНА”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Польські медіа відзначають, що Boeing 767, в котрого при посадці не відкрилися шасі та відмовила аварійна система їх відкриття, заблокував дві злітно-посадочні смуги столичного аеропорту.

За даними польських медіа, на борту літака перебувало 220 пасажирів та 11 членів екіпажу.

Жоден з них не постраждав під час аварійної посадки, яка стала унікальною для такого типу літаків.