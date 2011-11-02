Залізниці України розмістять трирічні облігацій на 1,8 млрд. грн.

Залізниці України розмістять трирічні облігації з щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму 1,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АТ «УкрСиббанк», який виступає лід-менеджером емісій.

Згідно з повідомленням, зокрема, на біржах будуть розміщені папери державного підприємства «Придніпровська залізниця» серії В на суму 300 млн. грн., державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» серії С на суму 300 млн. грн., державного підприємства «Донецька залізниця» серій В і С на суму 200 і 300 млн. грн. відповідно, статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця» серії В на суму 300 млн. грн., державного підприємства «Одеська залізниця» серії В на суму 200 млн. грн. і державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» серії В на суму 200 млн. грн.

Термін обігу облігацій - 3 роки.

Розміщення буде проводиться з 1 листопада через Фондову біржу “ПФТС”, Українську міжбанківську валютну біржу і Фондову біржу “Перспектива“. Лід-менеджер випусків - АТ «УкрСиббанк», со-менеджер випусків - ПАТ «ПУМБ», андеррайтер випусків - ТОВ «Спарта Капітал», со-андеррайтер випусків: ПАТ «Укрсоцбанк», платіжний агент - АТ «УкрСиббанк».

Як повідомляв УНІАН, із посиланням на андеррайтера випусків ТОВ «Спарта Капітал», ставка прибутковості за паперами, що випускаються, становитиме 14,5% річних.

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена в грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

У серпні цього року залізниці погасили облігації внутрішньої позики на суму 753,7 млн. грн.