У Донецьку компанія ВОЛЯ презентувала найшвидший інтернет-стандарт

Сьогодні в Донецьку провідний український загальнонаціональний провайдер - компанія ВОЛЯ презентувала найшвидший на сьогодні в світі інтернет-стандарт для домашніх користувачів - DOCSIS 3.0, який відкриває для користувачів всесвітньої мережі абсолютно нові можливості: інтернет зі швидкістю до 150 Мбіт/с.

Як передає кореспондент УНІАН, про ці нові можливості для домашнього інтернет-користувача в Донецьку розповів на презентації генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ.

«З 1 листопада ВОЛЯ пропонує в Донецьку найшвидший інтернет-стандарт для масового домашнього сегменту - DOCSIS 3.0, який забезпечує швидкість до 150 Мбіт/с - вище, ніж будь-які інші існуючі сьогодні технології», - сказав гендиректор. При цьому він додав, що «завдяки впровадженню цього технологічного рішення максимальна швидкість в пропонованих абонентам безлімітних пакетах збільшена в 4 рази».

Е.ФРАНКЕ підкреслив, що основна мета, яку сьогодні поставила перед собою ВОЛЯ, - це «поліпшити обслуговування клієнтів шляхом спрощення, підвищення зручності та ефективності процесів взаємодії з клієнтом».

«Стратегія ВОЛІ - це два плюс один, тобто кращий сервіс і кращий продукт плюс ефективні бізнес-процеси», - неодноразово повторив гендиректор компанії.

Він зазначив, що компанією за останні 3 роки в Україні було інвестовано в дані інтернет-технології 300 млн. грн., а в місто Донецьк тільки за останній 2011 було інвестовано в новітнє технічне обладнання та інфраструктуру мережі близько 10 млн. грн.

«Впровадження інноваційного стандарту - це інвестиції ВОЛІ не тільки в розвиток телекомунікаційних послуг, а й в цілому в Донецьк», - сказав Е.ФРАНКЕ.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.