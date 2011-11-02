КМДА планує у грудні презентувати перший трамвай київського виробництва

Київська міська державна адміністрація планує у грудні поточного року презентувати перший трамвай, який буде виготовлено у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час круглого столу "Стратегія розвитку Києва: як виглядатиме українська столиця через 15 років, і яке місце бізнесу в її розвитку?».

«Ми маємо намір розвивати електротранспорт – трамваї і тролейбуси. Трамваї маємо намір виробляти у місті Києві. Наш досвід придбання вагонів засвідчив, що ми можемо робити це у себе в місті – налагодити виробництво і мати дешевші за ціною, але вищі за якістю зразки, тому в грудні ми вже представимо перший варіант нашого київського легкого трамвая», - сказав голова КМДА.