Вартість будівництва четвертої гілки метро на Троєщину складе 1,5 млрд. дол.

Вартість проекту з будівництва четвертої гілки метрополітену на масив Троєщина в Києві оцінюється в 1,5 млрд. дол.

Про це сьогодні журналістів повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час круглого столу «Стратегія розвитку Києва: як виглядатиме українська столиця через 15 років, і яке місце бізнесу в її розвитку?».

«Загальна вартість проекту порядку близько 1,5 млрд. дол. Це під ключ, з вагонами, з депо, зі станціями метрополітену», - сказав він.

Р.КРАМАРЕНКО відзначив, що консультації щодо схеми реалізації проекту будівництва четвертої гілки метрополітену проводить «Сбербанк России», який реалізував кілька інвестиційних проектів з будівництва метрополітену і платних доріг в Росії.

«Також ми зараз зі «Сбербанком России» ведемо проект можливого фінансування за принципом державно-приватного партнерства четвертої гілки метрополітену», - повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, проект передбачає кілька етапів: розробка передпроектної пропозиції і схеми оптимізації транспортного руху в Києві, проведення інвестиційного конкурсу фінансування проектної документації, розробку бізнес-плану, проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора для всього проекту (консорціум банків).

«Проводиться інвестиційний конкурс і визначається інвестор з подальшим концесіонером або управителем даного об`єкту», - додав він.

Зокрема, розробку схеми оптимізації транспортного руху Києва планується завершити в 2012 році.

Р.КРАМАРЕНКО відзначив, що розробку проекту, окрім «Сбербанка России», готові також профінансувати «Укрексімбанк», «ВТБ Банк», «Дойче банк».

Вартість розробки проектної документації становить 5% вартості проекту.