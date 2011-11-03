Варшавський аеропорт відновив роботу
10:22, 03 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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Варшава. Варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена відновив роботу, яка була призупинена у понеділок внаслідок аварійної посадки літака Boeing-767.
Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, перші літаки змогли вирушити у рейси у середу пізно ввечері.
Представники аеропорту відзначили, що ще підраховують збитки.
Як повідомляв УНІАН, у літака Boeing-767, який летів із Нью-Йорка до Варшави, при посадці не відкрилися шасі, тому він приземлився у аварійному режимі „на живіт”. Пасажири та члени екіпажу не постраждали.
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