"Укрзалізниця" і Профспілка залізничників пролонгували Галузеву угоду на 2012 рік

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» і Профспілка залізничників і транспортних будівельників України 2 листопада пролонгували на 2012 рік Галузеву угоду, основним змістом якої стало збереження існуючих галузевих пільг і соціальних гарантій залізничників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, загальна сума соціального корпоративного пакета (окрім заробітної плати) на підприємствах "Укрзалізниці" становить 3 млрд. грн. щорічно.

«Пролонгація Галузевої угоди на 2012 була пов’язана з необхідністю продовження її дії відповідно до чинного закону. Продовження дії угоди дало змогу зберегти соціальні гарантії та пільги залізничників, що діють на сьогоднішній день. Згідно Галузевій угоді на 2012 рік “Укрзалізниця” інвестує в пільги та соціальні гарантії залізничників понад 3 млрд. грн.», - зауважив голова Ради Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим ТКАЧОВ на церемонії підписання.

Галузева Угода передбачає реалізацію низки соціальних заходів, спрямованих на підвищення рівня життя залізничників, створення умов для роботи та повноцінного відпочинку. Зокрема, серед основних соціальних гарантій: можливість надання безпроцентних позик для індивідуального, кооперативного житлового будівництва; безкоштовний проїзд залізничним транспортом, згідно встановлених норм; безоплатна медична допомога залізничникам і членам їх сімей у галузевих медичних закладах; обов’язкові медичні обстеження працівників за рахунок коштів підприємств, організацій і установ галузі; проведення профілактичних та оздоровчих заходів, направлених на відновлення працездатності працівників за основними професіями в галузевих та спеціалізованих оздоровчих закладах.

«Наразі “Укрзалізниця” - найбільший соціально відповідальний роботодавець країни, і залишиться ним навіть в період змін, в які зараз вступає. Підприємство не скорочує робочі місця, а, навпаки, знаходиться в постійному пошуку нових професійних кадрів», - заявив генеральний директор Укрзалізниці Володимир КОЗАК

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов’язкові для врахування при укладанні колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми оплати і умов праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників – представницький орган, який уповноважений вести переговори з “Укрзалізницею”, щоб знаходити з нею компроміси у вирішенні важливих питань щодо забезпечення умов праці працівників галузі.