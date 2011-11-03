"Укрзалізниця": нестача фінансів не дозволяє поліпшити якість приміських перевезень

"Укрзалізниця" не має можливості поліпшити якість приміських перевезень через гостру нестачу фінансових ресурсів і спеціалізованого рухомого складу.

Про це йдеться у повідомленні відомства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців 2011 року збитки від приміських залізничних перевезень становили понад 2,3 млрд. грн. Покриття витрат доходами становить лише 11%.

Також у повідомленні йдеться про те, що експлуатація приміських потягів коштує дорого, а використовуються вони часто вкрай нераціонально.

Зокрема, середня наповненість потягів підвищеного комфорту № 801/802 сполученням Тячів–Ужгород і № 803/804 сполученням Хуст–Ужгород Львівської залізниці за місяць становила 11%, в будні - від 2 до 5%. Водночас, експлуатаційні витрати дизель-поїзда в середньому за місяць становлять 700 тис. грн., а виручка від реалізації квитків - 79 тис. грн. Збитки залізниці на місяць становлять 621 тис. грн. Погіршує ситуацію у приміському секторі пасажирських перевезень і заборгованість облдержадміністрацій за пільгові перевезення громадян. За 9 місяців 2011 року «Укрзалізниця» перевезла пасажирів пільгових категорій на суму майже 1150 млн. грн., а компенсації одержані лише в 25-відсотковому обсязі.

«Ми відзначили таку цікаву закономірність: чим багатший бюджет області, міста, тим гірше вони розплачуються із залізницею. І навпаки, регіони зі більш скромними можливостями прагнуть компенсувати нам хоча б 70-80% встановленої суми», - відзначив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Зокрема, за його словами, Харківська область заборгувала відомству 27 млн. грн., Київ - 45 млн. грн. Сума компенсації традиційно становить 20-30% необхідного.

На сьогодні перед залізницями України висунуте завдання перейти на новий рівень комфортності і якості обслуговування пасажирів. Залізниці готові до конструктивного діалогу щодо оптимальної організації транспортного приміського сполучення, також готові йти назустріч місцевій владі у питаннях збереження обсягів руху приміських потягів за умови компенсації збитків відповідно до чинного законодавства.