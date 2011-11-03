Фірташ має намір інвестувати в порт «Ника-тера» 150 млн. дол.

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ має намір інвестувати в ТОВ «МСП (морський спеціалізований порт) «Ника-тера» 150 млн. дол.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «День».

«Сьогодні порт перевалює 4-4,5 млн. тонн продукції в рік. Перший етап розвитку порту - 150 млн. дол. інвестицій» - сказав він.

За словами Д.Фірташа, інвестиції дозволять збільшити пропускну спроможність порту в 3 рази.

«Через півтора роки «Ника-тера» повинен збільшити пропускну спроможність до 12-15 мільйонів тонн. Також ми плануємо розширювати склади в порту - це спростить експорт добрив», - відзначив Д.Фірташ.

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, структури Group DF Д.Фірташа сконцентрували 100% ЗАТ «Морський спеціалізований порт «Ника-тера».

Довідка УНІАН. Українському бізнесменові і інвесторові Дмитру ФІРТАШУ належить Група компаній Group DF.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка у свою чергу контролює 50%-1 акція ЗАТ «Кримський Титан», – підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний железо-окисный пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

Під контролем Д. Фірташа знаходиться майже 70% виробництва аміаку в Україні, близько 60% – карбаміду і 100% – аміачної селітри. У лютому цього року стало відомо, що Д.Фірташ купив черкаський "Азот", у вересні 2010 р. було оголошено, що концерн "Стирол" увійшов в Ostchem Group – хімічний холдинг у складі Group DF, а на початку лютого підтвердилося придбання бізнесменом Північнодонецького "Азоту". В Україні Group DF контролює також "Рівнеазот".

Д.Фірташ є власником великих хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор і нерухомість.