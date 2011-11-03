Південно-Західна залізниця запустила 4 електрички підвищеного комфорту

Південно-Західна залізниця запустила 4 приміських поїзди підвищеного комфорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

Зокрема, до цієї категорії переведено приміські поїзди № 6431 Чернівці - Голубичі № 6433/6434 і 6432/6435 Чернігів - Горностаївка - Чернігів № 6354/6353 Гречани - Шепетівка - Гречани і № 6356/6355 Хмельницький - Шепетівка - Хмельницький.

Наголошується, що Південно-Західна залізниці щорічно зазнає великих збитків від перевезення пільгових категорій пасажирів у приміському сполученні. Так, за останні 5 років збитки від цього виду перевезень становили 236,926 млн. грн., які були недокомпенсовані державними адміністраціями різних рівнів.

На сьогоднішній день обслуговування одного маршруту приміського поїзду становить 7,5 тис. грн., тоді як виручка, в середньому, 847 грн.