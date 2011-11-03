ВР ухвалила закон про морські порти

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про морські порти України».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 266 народних депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що державне регулювання у сфері портової діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту, а також інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

До повноважень Кабміну у сфері портової діяльності належать: забезпечення проведення державної політики у сфері портової діяльності; забезпечення координації та контролю діяльності підприємств, які здійснюють управління об’єктами державної власності у портах; спрямування та координація роботи діяльності органів виконавчої влади; відведення території та акваторії портів згідно із законодавством; визначення портів, відкритих для заходу іноземних суден; затвердження генерального плану розвитку портів України.

При Кабінеті міністрів може створюватися дорадчий орган – Міжвідомча координаційна рада з питань розвитку портів.

Центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту є провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує розроблення та реалізацію державної політики у сфері портової діяльності.

Будівництво портів здійснюється за рішенням уряду за поданням центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту з урахуванням основних завдань державного регулювання у сфері портової діяльності та відповідно до генерального плану розвитку портів України. Будівництво морських терміналів на території порту здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту відповідно до затвердженого цим органом плану (програми) розвитку порту.

Для здійснення господарської діяльності, управління державним майном у порту, забезпечення безпеки судноплавства, загальної безпеки, включаючи охорону суден і портових засобів, утримання інфраструктури порту за рішенням центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту у сфері його управління створюється державна адміністрація порту.

Державну адміністрацію порту очолює начальник порту, який призначається на посаду центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту на умовах контракту відповідно до законодавства.

Внесення порту або морського терміналу до Державного реєстру морських портів і морських терміналів до відведення відповідної акваторії державній адміністрації порту та (або) до визначення морської адміністрації порту, на яку покладаються функції державного нагляду за безпекою судноплавства в акваторії порту та надання послуг на території порту або морського терміналу, заборонено.

Центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту забезпечує своєчасне інформування про зміни в переліку і статусі портів та морських терміналів відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Ведення Державного реєстру морських портів і морських терміналів покладається на центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту.

У разі виключення морського порту з Державного реєстру морських портів і морських терміналів порядок подальшого використання акваторії, території і спеціалізованого майнового комплексу та іншого державного майна, закріпленого за державною адміністрацією порту, визначається Кабінетом міністрів України.

Право на надання спеціалізованих послуг у портах та морських терміналах надається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту в порядку, встановленому Кабміном, державним підприємствам, установам та організаціям, що мають необхідний досвід з надання таких послуг, достатню технічну та управлінську компетентність.