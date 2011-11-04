В.о. голови правління «Укртелекому» призначено Ігоря Кравця

Виконуючим обов`язки голови правління компанії «Укртелеком» призначено заступника голови правління компанії Ігоря КРАВЦЯ.

Про це сказано в інформації компанії, опублікованій Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з інформацією, наказом голови правління ПАТ «Укртелеком» від 31.10.2011 р. №796-к на період з 01.11.2011 р. до дня обрання голови правління ПАТ «Укртелеком» або призначення іншого виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «Укртелеком» виконання обов`язків голови правління покладено на заступника голови правління з питань маркетингу і продажу послуг ПАТ «Укртелеком» Ігоря КРАВЦЯ. Станом на 1 листопада на посаду заступника голови правління з питань маркетингу і продажу послуг ПАТ «Укртелеком» нікого не призначали.

І.КРАВЕЦЬ працював на посаді заступника голови правління з питань маркетингу і продажу послуг ПАТ «Укртелеком» протягом 2 років. Попередня посада – генеральний директор УДППЗ «Укрпошта».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня компанія EPIC анонсувала реструктуризацію «Укртелекому», в т.ч. запровадження нової структури управління і нові зміни в апараті управління. Зокрема, Пітер ГОЛДШАЙДЕР запропонував голові правління Георгію ДЗЕКОНУ стати членом Наглядової ради і повністю сконцентруватися на виконанні виключно стратегічних завдань.

На зборах акціонерів компанії 1 листопада п.р. Г.ДЗЕКОНА було введено до складу нової Наглядової ради. Окрім нього до складу НР входять П.ГОЛДШАЙДЕР, Клаус ХАРТМАН, Ілля СОЛОДОВСЬКІЙ.

«Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Чистий збиток «Укртелекому» за три квартали 2011 року становив більш як 210,16 млн. грн., загальний дохід компанії (з ПДВ) від всіх видів діяльності - 6005,9 млн. грн.

Основним акціонером компанії є ТОВ ЄСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%, решта акцій належить 61 098 фізичним і юридичним особам.