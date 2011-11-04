НКРЗ спрощує процедуру ввезення радіоелектронних засобів під час Євро-2012

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнято рішення про схвалення проекту Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів (РЕЗ) на період проведення чемпіонату Євро-2012 з футболу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Це Положення розроблено з метою встановлення максимально спрощених і зрозумілих процедур оформлення дозволів на ввезення та експлуатацію РЕЗ під час підготовки і проведення чемпіонату Євро-2012. Документ стосується як іноземних користувачів, так і учасників й організаторів чемпіонату, органів виконавчої влади, зокрема Державної митної служби, НКРЗ, правоохоронних органів тощо. Цей проект було оприлюднено на офіційному сайті НКРЗ для громадського обговорення.

Прийняття Положення сприятиме встановленню чітких процедур оформлення і ввезення з-за кордону РЕЗ різних радіотехнологій для забезпечення організації і проведення чемпіонату Євро-2012 на належному рівні, поширенню позитивного іміджу держави у світі.

Документ буде надіслано на узгодження в зацікавлені центральні органи виконавчої влади.