У Києві вибухнув гараж. Ніхто не постраждав

12:45, 04 листопада 2011
Транспорт/Звя'зок
0

В Оболонському районі Києва вибухнув гараж.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався близько опівдня в гаражному кооперативі «Мінський».

За попередніми даними, вибухнув балон з невідомою сумішшю. Внаслідок вибуху один гараж зруйновано, два інших пошкоджено.

Жертв і постраждалих немає.

На місце події виїхали оперативні підрозділи міліції та МНС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter