У Києві вибухнув гараж. Ніхто не постраждав
12:45, 04 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
0
В Оболонському районі Києва вибухнув гараж.
Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент стався близько опівдня в гаражному кооперативі «Мінський».
За попередніми даними, вибухнув балон з невідомою сумішшю. Внаслідок вибуху один гараж зруйновано, два інших пошкоджено.
Жертв і постраждалих немає.
На місце події виїхали оперативні підрозділи міліції та МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter