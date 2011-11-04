Янукович підписав закон щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік" щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу.

Законом збільшено на 200788,3 тис. грн. видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Поповнення статутних фондів державних підприємств авіаційної промисловості".

Джерелом покриття додаткових видатків державного бюджету визначено збільшення на відповідну суму надходжень податку на прибуток підприємств.

Необхідність прийняття закону обґрунтована потребою покриття дефіциту оборотних коштів підприємств авіаційного комплексу з метою забезпечення виконання ними виробничої програми 2011 року у повному обсязі.