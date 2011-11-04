Оптимізація перевезень пасажирів дозволить УЗ зменшити збитки на 1 млрд. грн. – Козак

Оптимізація перевезень дозволить «Укрзалізниці» зменшити збитки у пасажирському секторі на 1 млрд. грн.

Про це заявив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«Ми будемо скорочуватимемо витрати за рахунок зменшення збитковості пасажирських і приміських перевезень, і таким чином зможемо гарантовано планувати підвищення заробітної плати в цьому секторі», - зазначив він.

За інформацією В.КОЗАКА, збитки «Укрзалізниці» за 2011 рік у секторі пасажирських перевезень прогнозуються на рівні близько 6 млрд. грн.

Гендиректор «Укрзалізниці» ще раз нагадав, що оптимізація не торкнеться скорочення людей. «Офіційно хочу заявити, що жодна людина скорочуватися не буде. Скажу більше - у нас є гостра потреба у поповненні кадрів. Щомісяця 3,5 тис. чоловік по всій галузі або уходять на пенсію, або змінюють роботу. Природно на місця, що вивільнилися, ми будемо переміщувати людей усередині галузі. Нині у нас маса вакантних посад, зокрема і серед провідників, і локомотивних бригад. Тільки на обслуговування швидкісних поїздів Хюндай і інших денних експресів ми повинні набрати більш як тисячу провідників, близько 200 машиністів і помічників машиністів», - зазначив В.КОЗАК.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» до кінця 2011 року скасує курсування 23 поїздів, які не мають попиту пасажирів, і змінить періодичність курсування 13 поїздів для оптимізації пасажирських перевезень.