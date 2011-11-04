Залізниці України виділять по 35 млн. грн. на позики під житло

У 2012 році залізниці України повинні передбачити у своєму бюджеті по 35 млн. грн. на позики під житло.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на генерального директора відомства Володимира КОЗАКА.

Згідно з повідомленням, на даному етапі «Укрзалізниця» опрацьовує із залізницями механізм видачі працівникам галузі безвідсоткової позики для будівництва і придбання житла. «Ми розглядаємо одразу декілька варіантів. Найголовніший – це видача безвідсоткових кредитів працівникам. Плануємо, що придбання житла здійснюватиметься на паритетних умовах, коли, скажімо, працівник сплачує 30%, а решту 70% – залізниця надає безвідсоткову позику строком до 20 років. Таким чином ми розраховуємо закріпити кадри у галузі”, – зазначив В.КОЗАК.

Черговість надання позик визначатиме спеціальна комісія. До закінчення терміну дії договору (виплати працівником усієї вартості квартири) житло залишатиметься під заставою у залізниці.

За оцінками фінансистів, переваги механізму дольової участі у придбанні житла відчують і працівники, і залізниці. Зокрема, для працівника – це відсутність прибуткового податку, а для залізниць – отримання коштів від працівника протягом 20 років з можливістю направлення їх на подальшу видачу інших безвідсоткових позик. При цьому обігові кошти підприємства відволікатимуться тільки у перші роки фінансування, оскільки надалі джерело грошових коштів (кеш) з кожним наступним роком зростатиме в арифметичній прогресії.

В.КОЗАК поінформував, що іншим напрямком вирішення житлового питання є переобладнання під житло існуючих на залізницях приміщень, залучення банківських інвестицій у незавершене будівництво.

За інформацією прес-служби, на даний час на залізницях України на квартирному обліку перебуває 16 132 сім’ї, зокрема: на Донецькій – 2904, Львівській – 2737, Одеській – 1954, Південній – 2133, Південно-Західній – 3881, Придніпровській – 2523.