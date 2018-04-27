Потяги потрапили під логістику. УЗ змінює підхід до пасажирських перевезень

До кінця 2011 року "Укрзалізниця" відмінить 23 поїзди і змінить періодичність курсування ще 13 . Причина - малозаселеність, і як наслідок, збитковість. Залізничники визначили це за допомогою автоматизованої системи обліку пасажирів, яка була вперше застосована в травні поточного року. За словами гендиректора відомства В. Козака, вперше за 20 років був зроблений повний аналіз пересування пасажирів з фіксацією посадки / висадки по станціях. «Сьогодні крізь призму аналізу, як через збільшувальне скло, чітко видно, які поїзди возять повітря, і в топках порожніх пасажирських вагонів спалюють не вугілля, а залізничні гроші», - зазначив він.

Наприклад, залізничники з`ясували, що поїзди далекого прямування часто використовуються пасажирами як приміські: кількість пасажирів, що їдуть від початкової до кінцевої станції, в них становить менше 10%. Наприклад, поїзд № 125/126 Дебальцеве - Хмельницький курсує щодня у складі 14 пасажирських вагонів. За 9 місяців в цьому поїзді було запропоновано 184 740 місць, з них лише 6 287 (4%) пасажирів скористалися повним маршрутом. Збитки Донецької залізниці за вказаний період склали 34,2 млн. грн.

Як зазначив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько, графік та маршрути руху поїздів далекого сполучення не переглядалися з часів СРСР і вже давно не відповідають реальним транспортним потребам пасажирів. Тобто назріла необхідність змінити логістику пасажирських перевезень в Україні. Яким чином?

За задумом відомства, будуть визначені пересадочні вузлові станції - хаби - «комфортні, зручні за географічним положенням, з гідним рівнем сервісу для пасажирів». При цьому поетапно, починаючи з введення нового графіка 2012/2013 рр..в травні 2012 року, буде збільшуватися кількість денних поїздів, а скасовані поїзди замінять швидкісні міжрегіональні експреси. В. Козак підкреслив, що логістика залізничних пасажирських перевезень будуватиметься за європейським зразком. За його словами, в даний час створюються швидкісні пасажирські коридори, по яких від кордону до кордону Україна буде перетинатися за 10 годин. Швидкісні потяги, зокрема, курсуватимуть за маршрутами Київ - Львів, Київ - Донецьк і Київ - Харків.

«Пасажири зможуть дістатися до обласного центру приміським поїздом, далі пересісти на комфортний, швидкісний денний або на нічний поїзд, залежно від дальності поїздки, і доїхати до місця призначення», - запевнив пасажирів гендиректор "Укрзалізниці", додавши, що скасування збиткових маршрутів не означає втрату транспортного сполучення в регіонах. Наприклад, замість скасованого поїзда № 617/618 Київ-Хмельницький буде курсувати рейковий автобус Хмельницький-Вінниця через курорт Хмільник з усіма зупинками, які робив поїзд. Крім того, рух автобуса ув`язано з графіком поїздів дальнього сполучення, щоб пасажири могли пересісти на них на великих станціях.

До речі, за словами Козака, на цій корекції відомство не зупиниться. «Будемо і надалі аналізувати, переглядати маршрути, вводити нові денні експреси і не тільки в напрямках міст, що приймають чемпіонат Євро-2012», - сказав він.

Скорочення не оминули й міжнародні потяги. Зокрема, вже скасовані поїзда № 53/54 «Харків - Уфа» (разом з безпересадочним вагоном Харків-Красноярськ і Харків-Владивосток), № 385/386 Харків - Липецьк та № 311/312 Харків - Калінінград, № 323/324 Харків - Мурманськ, № 637/638 Харків - Куп`янськ - Вузловий. Незабаром скасування очікує також поїзди № 107/108 Київ - Астана, № 46/45 Львів - Адлер, а також причіпні і безпересадочні вагони Житомир-Москва-Хмельницький, Хмельницький-Москва-Житомир.

Причина та ж, що і для внутрішніх поїздів: кількість пасажирів, що їдуть від початкової до кінцевої станції, не дотягує до 10%. Залізничники зазначають, що більшість маршрутів України успадкувала від колишнього СРСР, коли були популярні міждержавні поїздкіи економіку яких ніхто не прораховував. «На сьогодні ситуація докорінно змінилася, і тепер великим попитом користуються авіаперевезення. Важко знайти пасажира, який хоче їхати у Владивосток 6-7 діб». Ось вагони і бігають майже порожні.

Нагадаємо, що раніше збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» частково покривала за рахунок вантажних. Зокрема, за інформацією відомства, до кінця року їх накопичиться немало-небагато 6 млрд грн.! Нині ж, на порозі акціонування (відповідний законопроект зареєстрований у ВР) залізничний монополіст змушений рахувати гроші, і, що ще важливіше, показати реальні статті доходів/видатків.

За повідомленням "Укрзалізниці", в недалекому майбутньому скасування чекає і збиткові приміські потяги підвищеного комфорту. Наприклад, збитки від експлуатації поїздів підвищеного комфорту № 801/802 Тячів-Ужгород та № 803/804 Хуст-Ужгород за місяць становлять 621 тис. грн. на кожний. «Ще раз звертаємося до місцевої влади із закликом розробити оптимальну схему організації регіонального сполучення. Залізниці спільно з місцевою владою повинні визначитися на місцях, де залишається електричка, де поїде маршрутне таксі, де - автобус. Це загальноєвропейська практика », - підкреслив В. Козак.

Допоки ж залізниця і влада порозуміються, пассажири змушені терпіти незручності. Сподіваємося, тимчасові.

Оксана Вітер (УНІАН)