На Донеччині від початку року з вини п'яних водіїв скоєно близько 120 ДТП

На Донеччині від початку поточного року з вини водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп`яніння, скоєно 116 ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області, в результаті цих інцидентів 11 людей загинули і 159 були травмовані.

У повідомленні наголошується, що всього співробітниками Державтоінспекції у 2011 році було виявлено близько 13,5 тис. водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння.

У міліції нагадали, що, згідно ст.130 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», за керування транспортними засобами особами у стані алкогольного сп`яніння, ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження у встановленому порядку огляду на стан сп`яніння, передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 2,55 - 3,4 тис. грн. або позбавлення права керування усіма видами транспортних засобів від 1 до 2 років.

Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка перебуває в стані сп`яніння, тягне за собою позбавлення права керування усіма видами транспортних засобів від 2 до 3 років із вилученням транспортного засобу або громадські роботи від 50 до 60 годин, або арешт від 10 до 15 діб. Міру відповідальності для порушників визначає суд.

У прес-службі також констатували, що з 28 жовтня по 6 листопада на дорогах області Державтоінспекцією проводиться операція з виявлення водіїв, які керують транспортом у стані алкогольного сп`яніння. Для проведення цього заходу залучена максимальна кількість співробітників ДПС і ДАІ.

Тільки за перші п`ять днів проведення операції в регіоні було виявлено близько 200 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп`яніння. Стосовно них складені адміністративні протоколи, які направлені до судів за місцем проживання для вжиття заходів, згідно з чинним законодавством.