В Англії зіткнулися 27 автомобілів: кілька осіб загинули, близько 35 поранено

У результаті великомасштабної дорожньо-транспортної події на південному сході Англії кілька осіб загинули, близько 35 поранені.

Як повідомляє радіо «Свобода», причину аварії у графстві Сомерсет поки не встановлено, при цьому відзначається, що ДТП сталася в умовах сильного дощу і туману. На трасі M5 поблизу Тоунтона зіткнулися 27 автомобілів. Окремі машини загорілися.

Ділянку дороги, де сталася аварія, перекрито, щонайменше, на добу.