Джип врізався у паркан резиденції "Межигір’я". МВС порушено кримінальну справу

Слідче управління ГУ МВС України у Київській області порушило кримінальну справу за фактом наїзду позашляховика на паркан фірми "Танталіт", якій начебто належить земельна ділянка у президентській резиденції "Межигір’я".

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС Київщини, 2 листопада близько 22.00 надійшло повідомлення про те що водій позашляховика «Тойота Ленд Крузер», не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на паркан ТОВ “Танталіт” на вулиці Івана Франка у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Від отриманих тілесних ушкоджень 30-річний чоловік загинув на місці пригоди.

"За даним фактом Слідчим управлінням ГУ МВС України у Київській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - зауважили у ВЗГ.