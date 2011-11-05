На Прикарпатті водій авто збив 81-річного чоловіка, "розрахувався" 150 грн. і втік

В Івано-Франківській області водій автомобіля збив 81-річного чоловіка, поклав йому до кишені 150 гривень і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Івано-Франківській області, за словами заступника начальника Галицького райвідділу міліції Івана МИХАЙЛИШИНА, незабаром зловмисника затримали. Він одразу визнав свою провину.

Постраждалого доправили у лікарню з переломом ноги.

Проводиться дослідча перевірка. Проти водія може бути порушено кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).