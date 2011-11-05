На Прикарпатті водій авто збив 81-річного чоловіка, "розрахувався" 150 грн. і втік
15:41, 05 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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В Івано-Франківській області водій автомобіля збив 81-річного чоловіка, поклав йому до кишені 150 гривень і втік з місця пригоди.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Івано-Франківській області, за словами заступника начальника Галицького райвідділу міліції Івана МИХАЙЛИШИНА, незабаром зловмисника затримали. Він одразу визнав свою провину.
Постраждалого доправили у лікарню з переломом ноги.
Проводиться дослідча перевірка. Проти водія може бути порушено кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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