Правила видачі свідоцтва авіаційному персоналу переведуть на стандарти ЄС

Міністерство інфраструктури України планує змінити порядок підготовки, сертифікації й отримання авіаційним персоналом некомерційних категорій цивільної авіації України кваліфікації для польотів у межах України відповідно до Загальних авіаційних вимог JAR-FCL «Видача свідоцтва льотному екіпажу» Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-служба відомства, Міністерство розробило відповідний проект наказу «Про затвердження змін до Правил видачі свідоцтва авіаційному персоналу в Україні».

Проект наказу передбачає приведення національних правил з організації і проведення підготовки авіаційного персоналу некомерційних категорій цивільної авіації України у відповідність зі Стандартами і Рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і законодавства Європейського Союзу.

Зокрема, передбачається приведення національної класифікації кваліфікаційних відміток про освоєні класи й типи повітряних суден авіаційного персоналу некомерційних категорій у відповідність з вимогами Загальних авіаційних вимог JAR-FCL «Видача свідоцтв льотному екіпажу» ЄС.

Проект наказу й винесено на публічне громадське обговорення.

Довідка УНІАН. Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні» розроблено на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» і з метою урахування в національних правилах вимог Загальних авіаційних вимог JAR-FCL «Видача свідоцтв льотному екіпажу» Європейського Союзу в частині підготовки авіаційного персоналу некомерційних категорій.