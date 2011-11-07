Київрада має намір перейменувати вулицю Воровського у Бульварно-Кудрявську

На сесії Київради 10 листопада буде розглянуто проект рішення про перейменування вулиці Воровського у Бульварно-Кудрявську.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі члена комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА, голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Він звернув увагу, що нинішній Хрещатик з 1923-го по 1937 рік мав назву вулиця Воровського. Пізніше головній вулиці Києва повернули її історичну назву, а на честь більшовика Вацлава Воровського назвали вулицю Бульварно-Кудрявську.

«Присвоєння та повернення історичних назв вулицям Києва, які мають стосунок до української історії та подій у столиці, замість назв, що пов’язані з тоталітаризмом, – особлива місія, яка покладається на нинішній політикум. На жаль, цей процес іде дуже повільно, і багато проектів рішень так і не стали рішеннями, бо їх або «провалювали» під час засідань Київради, або взагалі не виносили до сесійної зали», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, за роки незалежності України профільні комісії КМДА і Київради напрацювали чимало необхідних повернень історичних назв, і цей процес, зважаючи на наближення Євро-2012, пожвавився.

На попередній сесії Київради вулицю Танкову було перейменовано на І.Сікорського.

На сесії Київради 10 листопада, як повідомляли ЗМІ, також очікується повернення історичної назви вулиці Червоноармійській (вулиця Велика Васильківська) та вулиці Фрунзе (вулиця Кирилівська).

Вулиця Бульварно-Кудрявська виникла у 30-ті роки XIX століття у місцевості Кудрявець. Сьогодні вона пролягає від Львівської площі до площі Перемоги і у верхній частині прокладена як бульвар.