«Укрзалізниця» інвестувала ц.р. 5,3 млрд. грн. у підготовку до Євро-2012

«Укрзалізниця» у 2011 році інвестувала у підготовку залізничної інфраструктури до чемпіонату Європи 2012 року з футболу 5,3 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», у рамках держпрограми підготовки до чемпіонату були виконані ремонтно-шляхові роботи на напрямах упровадження швидкісного руху пасажирських потягів Львів - Здолбунів, Здолбунів - Шепетівка - Коростень - Київ, Київ - Полтава - Харків, Полтава - Червоноград - Лозова, Лозова — Донецьк.

Ведеться електрифікація ділянки упровадження швидкісного руху пасажирських потягів Полтава - Червоноград - Лозова і будівництво тягової підстанції Сагайдак Південної залізниці.

Для розвантаження ділянок, по яких курсуватимуть пасажирські потяги, проводиться комплексна модернізація залізничного напряму Полтава - Бурти - Користівка.

Крім того, триває будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві, в рамках якого будується транспортна розв`язка «Видубичи», ведеться будівництво нового приміського вокзалу, громадсько-торгових комплексів, транзитного вокзалу, конкорсу для транзитних пасажирів і приміських пасажирів, а також реконструкція існуючого вокзалу станції Донецьк, ведуться роботи з будівництва сучасного депо з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів на станції Дарниця.

Також «Укрзалізниця» і Південна залізниця закупили у корейського виробника Hyundai Rotem 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, у АТ «Шкода Вагонка» - два міжрегіональні двоповерхові електропоїзди і у ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» - один міжрегіональний потяг локомотивної тяги.

Крім того, у рамках підготовки залізничної галузі до проведення Євро-2012, у 2011 році планується навчити професійному спілкуванню іноземними мовами 2922 працівників пасажирського господарства, з них 2223 вже пройшли навчання. Також у 2011 році надруковано 4 тис. екземплярів словників-розмовників для членів бригад потягів, провідників і працівників вокзалів.