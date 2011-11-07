Пасажирські поїзди класифікують залежно від швидкості курсування

Міністерство інфраструктури України пропонує ввести нову класифікацію пасажирських поїздів залежно від швидкості курсування.

Як повідомляє прес-служба відомства, згідно з проектом змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України, поїзди класифікуватимуться на денні поїзди - ІнтерСіті + (ІС +), ІнтерСіті (ІС), регіональні експреси (РЕ), регіональні поїзди (P), приміські поїзди (П), міські поїзди (М), і нічні поїзди - нічний швидкісний експрес (НЕ), нічний швидкий (НС), нічний пасажирський (НП).

Крім того, планується позначати піктограмами, які буде нанесено в певних місцях на поїзді, тип поїзда, категорію вагона і перелік послуг, що надаються. Зокрема, піктограми вказуватимуть клас і категорію вагона - заборона куріння, вагон-ресторан, вагон-бар, вагон з місцями для перевезення велосипедів, вагон з купе для перевезення пасажирів-інвалідів, вагон з наданням послуг WiFi.

Також у змінах до Правил буде прописано обов`язки провідників і стюардів швидкісних пасажирських поїздів.

Довідка УНІАН. Сьогодні на залізницях України діють Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошта залізничним транспортом, затверджені Мінтрансзв’язку в 2006 році. Необхідність нової системи класифікації пасажирських поїздів зумовлена закупівлею нового рухомого складу в рамках підготовки до футбольного чемпіонату Європи 2012 року.

ІнтерСіті + (ІС +) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/годину і більше за допустимої швидкості до 200 км/годину, вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

ІнтерСіті (ІС) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 80 км/годину і більше за допустимої швидкості до 160 км/год., вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу з можливим включенням вагонів 3-го класу.

Приміський поїзд (П) - поїзд, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів і ручної поклажі (вантажу) в приміському сполученні.

Міський поїзд (М) - поїзд, сформований з вагонів, призначених для перевезення пасажирів і ручної поклажі (вантажу) в міському сполученні з певною кількістю місць для сидіння.

Регіональний експрес (РЕ) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год. і більше за допустимої швидкості до 140 км/год., вагони з місцями для сидіння 2-го і 3-го класу з можливим включенням вагонів 1-го класу.

Регіональний поїзд (P) - денний швидкий поїзд, що курсує в прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год. і більше за допустимої швидкості до 140 км/год., вагони з місцями для сидіння 2-го і 3-го класу.

Нічний експрес (НЕ) - нічний швидкісний поїзд, що курсує в прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 70 км/год. і більше за допустимої швидкості до 200 км/год., вагони РІЦ, СВ і купейні.

Нічний швидкий (НС) - нічний швидкий поїзд, що курсує в прямому і місцевому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 50 км/год. і більше за допустимої швидкості до 140 км/год., вагони СВ, купейні і плацкартні.

Нічний пасажирський (НП) - нічний поїзд, що курсує в прямому і місцевому сполученні. Вимоги: допустимі швидкості до 140 км/год., вагони купейні і плацкартні з можливим включенням вагонів СВ.