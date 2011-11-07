У Львові відзначають 150-річчя львівської залізниці

У Львові святкують 150-річчя від початку залізничного сполучення в Галичині та Україні.

Сьогодні на головному залізничному вокзалі Львова відкрили пам’ятну дошку на честь прибуття з Відня до Львова першого поїзда. О 13.00, до другого перону вокзалу станції Львів прибув поїзд «Ярослав» сполученням Відень-Львів, з якого і почалася історія Львівської залізниці.

„Це ознаменувало початок залізничного руху на теренах України”, – написано на дошці. Напис на дошці виконаний на двох мовах – українській та німецькій.

Участь в урочистостях взяли начальник Львівської залізниці Богдан Піх, голова Львівської ОДА Михайло Костюк, заступник міського голови Львова Олег Синютка.

Під час виступу Богдан Піх відзначив, що з часу, коли до Львова прибув перший потяг життя на Львівщині значно змінилося в кращу сторону, бо почали відкриватися станції, ремонтні депо, які дали роботу людям, "напевно більше, ніж паровоз для об‘єднання міст та держав не зробив ніхто", – сказав він.

У свою чергу львівський губернатор привітав усіх залізничників із 150-річчям від початку залізничного сполучення. За його словами, завдяки залізниці отримуємо високий рівень послуг у цій сфері. "Приємно, що потяг, який об‘єднує Україну на Європу, прибув саме до Львова", – сказав Михайло Костюк.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, привітає львівських залізничників із 150-річчям від початку залізничного сполучення в Галичині та Україні віце-прем`єр Борис Колесніков, який візьме участь в урочистостях, які розпочалися у приміщенні Львівського Національного Академічного театру опери і балету ім. С. Крушельницької.

Довідка. 4 листопада 1861 року з Відня до Львова прибув перший поїзд - «Ярослав», що складався з двох вагонів та чотирьох «візків» і розвивав швидкість до 30 км/год. Це було перше регулярне сполучення, яке означало включення цих територій до європейської мережі залізниці, відкривало широкі можливості для реалізації на Галичині промислових, індустріальних, культурно-мистецьких та військових проектів. Відтоді рух на залізниці не припинявся ні під час воєн, ні у роки революцій, а мережа залізниць розширювалася і розвивалася.

За останні 50 років Львівська залізниця була реконструйована, майже половина головних колій переведена на електротягу, 65% стрілочних переводів і сигналів обладнано електричною централізацією. Нині на електрифікованих дільницях залізниця користується двома видами струму – постійним та змінним. За роки незалежності залізничники Львівської магістралі реконструювали десятки станцій, побудували нові вокзали (Моршин, Трускавець, Червоноград, Чоп, приміський вокзал у Львові), реконструювали та модернізували майже усі великі вокзальні комплекси. Вперше в Україні на станції Мостиська-2 встановлено пристрій «SUW-2000», який дає змогу без зупинки поїзда змінювати ширину візків вагонів з вузької європейської колії (1435 мм) на широку вітчизняну (1520 мм) і навпаки.

Сьогодні Львівська залізниця охоплює територію 7 західних областей України – Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської. Експлуатаційна довжина залізниці складає 4497,4 км. Найбільшими транспортними вузлами є станції Стрий, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Ковель, Чернівці, Ужгород, Чоп. Загалом на залізниці працюють 354 станції. Штат залізниці налічує 55 тисяч працівників.

Залізниця експлуатує 6933 штучні споруди (мости, віадуки, акведуки, тунелі та переходи), що становить 35% від загальної кількості штучних споруд Укрзалізниці.

Залізничні сполучення з країнами Європи, СНД, а також Балтії забезпечують 17 прикордонних переходів, які оснащені необхідною технікою для навантаження, перевантаження вантажів та перестановки вагонів.