Мінінфраструктури зобов'яже судновласників дотримуватися міжнародних стандартів

Міністерство інфраструктури має намір зобов`язати судновласників дотримуватися в Україні міжнародних і європейських стандарти організації робочого часу і відпочинку моряків.

Як повідомляє прес-служба відомства, проект відповідного наказу Мінінфраструктури розробила Укрморрічінспекція.

Згідно з проектом, роботодавці-судновласники будуть зобов`язані забезпечити організацію належного режиму роботи членів екіпажа судів, і посилити соціальний захист плавскладу суден, що дозволить зменшити кількість аварійних ситуацій і знизити їх тяжкість через перевтому плавскладу під час рейса.

Положення регулюватиме режим роботи плавскладу суден транспортного, технічного, службово-допоміжного, портового та інших плавзасобів морського і річкового транспорту України, які здійснюють перевезення вантажів і пасажирів, аварійно-рятівні і криголамні роботи, роботи з ліквідації розливів нафтопродуктів, днопоглиблювальні роботи тощо.

Положення встановить чіткі нормативи часу роботи і відпочинку членів екіпажа судна, порядок формування графіків вахт на суднах, порядок залучення членів екіпажа до авральних, аварійних і наднормових робіт, облік і оплату зазначених робіт.

Вимоги документа розповсюджуватимуться на всіх судновласників незалежно від форми власності, а також на фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів водним транспортом, або забезпечують перевезення для власних виробничих потреб.

Контроль над дотриманням вимог робочого часу і часу відпочинку членів екіпажа суден здійснюватиме Мінінфраструктури України, Держінспекція з безпеки на морському і річковому транспорті, Держінспекція з праці, управління праці і соціального захисту місцевих органів влади, профспілки.