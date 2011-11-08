Сьогодні з Байконура на супутник Марсу стартує українська ракета «Зеніт-2SБ»

Сьогодні вночі з космодрому Байконур заплановано старт української ракети космічного призначення "Зеніт-2SБ" з російською міжпланетною автоматичною станцією "Фобос-грунт", яка попрямує до супутника Марса - Фобосу.

Про це УНІАН повідомили в Роскосмосі.

"Пуск РКН "Зеніт-2SБ" з російською АМС "Фобос-грунт" запланований на 00.16 мск 9 листопада 2011 року", - сказано у повідомленні.

Зазначають, що 6 листопада ракета була вивезена з монтажного корпусу і встановлена на пусковій установці майданчика 45 космодрому.

Ракета "Зеніт" виведе апарат на опорну орбіту, а потім, через два з половиною витки, двигуни апарату перекладуть його на еліптичну орбіту заввишки від 250 до 4,15 тисяч кілометрів. Через один виток маршеві двигуни станції, які працюють на несиметричному гідразині і тетраоксиді азоту і витрачають 6 кілограмів палива на секунду, повинні видати ще два імпульси, які відправлять апарат на шлях до Марса.

Раніше керівник Державного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ повідомив УНІАН, що основне завдання програми "Фобос-грунт" - це доставка на Землю зразків речовини, що утворює поверхневий шар Фобоса.

"Часткове управління і прийом телеметричної інформації в ході виконання програми буде відбувається у нас в євпаторійському Центрі космічної телекомунікації. Ми разом з Росією - дві держави, два космічні агентства вклали пристойні суми і відновили великий радіотелескоп РТ-70", - сказав Ю.АЛЕКСЄЄВ.

За його словами, Україна і Росія фінансово вклалися на рівних частках в цей проект і отримали телескоп, який відповідає усім світовим стандартам.

"Усе, що вимагалося для контролю польоту у бік Марса, встановлено", - підкреслив він.

Планується, що через три роки апарат доставить на Землю проби позаземного грунту, у якому учені розраховують виявити так звану первородну речовину, з якої зародилася наша сонячна система.

"Це перший крок до розуміння того, з якими умовами зустрінеться жива матерія, у тому числі і людина на міжпланетних космічних трасах", - вважає керівник експерименту "БиоФобос" Володимир СИЧОВ.

Планується, що в серпні 2014 року на Землю буде доставлено близько 100 грамів грунту з Фобосу.

Довідка УНІАН: Ракети космічного призначення "Зеніт-ЗSLБ", "Зеніт-ЗSLБФ" і "3eніт - 2SLБ" є сімейством ракет на нетоксичних компонентах палива (рідкий кисень і гас) розроблених у рамках проекту "Наземний старт" для запусків космічних апаратів з космодрому Байконур на низькі, середні і високі кругові і еліптичні навколоземні орбіти (у тому числі перехідну до геостаціонарної і геостаціонарну), а також на відлітні траєкторії.

Базова ракета "Зеніт-2" уперше запущена з космодрому Байконур у 1985 році. Ракета розроблена Державним конструкторським бюро (ДКБ) "Південне" (Дніпропетровськ, Україна) виготовляється на ДП ПО "Південний машинобудівний завод" (Дніпропетровськ).