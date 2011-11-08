Донецька залізниця у повному обсязі забезпечує постачання вугілля на ТЕС

Донецька залізниця забезпечує постачання вугілля на підприємства паливно-енергетичного комплексу України в повному обсязі, повідомили УНІАН в прес-центрі залізниці.

Зокрема на початок опалювального сезону ДЗ тільки за вересень-жовтень поточного року відправила 75 432 вагони або 5 млн. 195 тис. тонн кам'яного вугілля до енергетичних підприємств України. У результаті, постачання основних об'ємів вугілля на підприємства ПЕК виконані в повному обсязі.

За словами першого заступника начальника служби комерційної роботи і маркетингу ДЗ Віктора Снецького, цього року завдання з забезпечення продукцією обласних ТЕС були вирішені завдяки чіткій взаємодії між залізничниками, енергетиками і вугільниками.

"З нашого боку в повному об'ємі виконуються заявки вантажовідправників і своєчасно надається рухомий склад промисловим підприємствам Донбасу під вантаження кам'яного вугілля. Відправка стратегічної сировини на адресу енергетиків триває відповідно до отриманих заявок ", - підкреслив Віктор Снецький. Основними одержувачами вугілля є ТЕС - Запорізька, Криворізька, Зуївська, Курахівська, Старобешівська, Углегорська та інші.