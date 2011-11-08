За 9 місяців 2011 року збитки ОЗ від приміських перевезень виросли на 13,6 млн. грн.

Одеська залізниця за 9 місяців поточного року зазнала 157,6 млн. збитків від приміських пасажирських перевезень, що на 13,6 млн грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як повідомили в прес-службі ОЗ, у приміському і далекому сполученнях за вказаний період було перевезено понад 2,4 млн пасажирів пільгових категорій на суму 22,8 млн грн., а компенсації на 01.11.2011 було отримано тільки 12,8 млн грн. - 56,2% від необхідної суми. Заборгованість органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування перед ОЗ на сьогодні складає понад 10 млн грн., а покриття витрат прибутками - лише 17,4%.

Як підкреслюють у прес-службі, приміські перевезення здійснюються в умовах гострої нестачі фінансових ресурсів і спеціалізованого рухомого складу. Зношеність парку електропоїздів зараз досягає 93%, дизель-поїздів - 100% до нормативного терміну служби.

У той же час триває нераціональна експлуатація приміських потягів. Наприклад, середня населеність потягів № 6101/6104, 6105/6106 сполученням "Котовськ-Слобідка" за місяць склала 28%, кількість пасажирів досягає 55% тільки на ділянці Слобідка – Кодима, далі потяг курсує практично порожнім. Із загальної кількості 90% складають пасажири пільгових категорій і тільки 10% - пасажири платної категорії. Експлуатаційні витрати до вказаних потягів у середньому за місяць складають 185 тис. грн. При цьому виручка від реалізації квитків - лише 6,3 тис. грн. Відповідно, збитки залізниці на місяць від експлуатації двох потягів складають 178,7 тис. грн., покриття витрат прибутками - 3,4%. Як наслідок, залізничники вимушені відмінити ці потяги.

Залізничники постійно звертаються у місцеві органи виконавчої влади з проханням підключитися до організації приміських перевезень, зокрема, виділяти кошти на придбання рухомого складу як це передбачено Законом України "Про залізничний транспорт".