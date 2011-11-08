Міжнародний оператор IP-телефонії Sipnet EU відкриває представництво в Україні

Міжнародний оператор IP -телефонії - чеська компанія Sipnet EU - відкриває представництво в Україні і починає надавати VoIP -послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор ТОВ "Сіпнет Україна" Андрій ЛАЗАРЄВ.

За його словами, компанія надаватиме послуги голосового зв'язку по Інтернет, конкуруючи з міжнародним оператором Skype.

"Головна перевага мережі Sipnet полягає у тому, що вона використовує не закритий, а відкритий і широко поширений Sip -протокол, тому на відміну від інших мереж типу Skype, абоненти Sipnet можуть використовувати широкий спектр програмного забезпечення і Sip - устаткування", - сказав А.ЛАЗАРЄВ.

Він також зазначив, що компанія має намір надавати послуги зв'язку значно дешевше за основного конкурента. Зокрема, дзвінки на мобільні телефони в системі Sipnet в Німеччину коштуватимуть 0,13 долара (Skype - 0,29), у Росію - 0,089 долара (Skype - 0,102), в Іспанію - 0,12 долара (Skype - 0,312), у Польщу - 0,19 долара (Skype - 0,26), дзвінки на стаціонарні і мобільні телефони у США - 0,025 долара (Skype - 0,036). Дзвінки у Москву і Санкт-Петербург для користувачів Sipnet будуть безкоштовними.

У той же час, А.ЛАЗАРЄВ сказав, що система надання безкоштовних дзвінків у мережі Sipnet має деякі обмеження. Так, для безкоштовних дзвінків у Москву і Санкт-Петербург на рахунку абонента повинно бути не менше 5 доларів, загальна тривалість безкоштовних дзвінків - не більше 1 години на добу, а кількість викликів - не більше 10 за одну добу.

За словами А.ЛАЗАРЄВА, сплатити послуги "Сіпнет Україна" можна буде через каси салонів зв'язку і платіжні термінали (Qivi, EasyPay, CityPay, 24Nonstop, Приватбанк).

Як повідомив керівник проектів Sipnet EU Костянтин ТЕРЕНТЬЄВ, Sipnet також має намір надавати послуги "дзвінків Інтернет NetCall".

"Це панацея від роумінгу - дзвінок з мобільного телефону за низькими тарифами. Зараз ми ведемо розробку власного мобільного продукту", - сказав він.

Також К.ТЕРЕНТЬЄВ сказав, що основний дохід в Україні Sipnet планує отримувати від корпоративних клієнтів.

За даними компанії Sipnet, у Росії число користувачів IP -телефонії у 2010 році виросло на 82% - до 11,3 млн. осіб.