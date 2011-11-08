Сєвєродонецьк отримав подарунок від підприємства Дмитра Фірташа

150-тисячне місто Сєвєродонецьк у Луганській області України отримало у подарунок 10 тролейбусів, які були придбані ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот» за ініціативою власника підприємства, голови Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. Урочиста церемонія передачі тролейбусів місту відбулася у вівторок на центральній площі Сєвєродонецька.

Голова правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот» Леонід Бугаєв повідомив, що загальна вартість придбаних тролейбусів складає 16 млн. гривень. «Власник підприємства Дмитро Фірташ виступає за те, щоб великі і містоутворюючі підприємства допомагали своїм містам. Сєверодонецький «Азот» відроджується, разом з ним розвивається і місто», – сказав Леонід Бугайов.

У травні 2011 року Дмитро Фірташ заявив, що до кінця року Сєвєродонецьк отримає нові тролейбуси. Придбані машини білоруського виробництва дозволять оновити тролейбусний парк Сєвєродонецька на 40%. Нові тролейбуси відповідають сучасним вимогам до громадського транспорту. Тролейбуси марки АКСМ-321 вирізняються високою місткістю і можуть перевозити 100 пасажирів. Також нові машини на 35% економніші, ніж застарілий рухомий склад сєверодонецького тролейбусного депо.

Довідка. «Допомога містам» - це ініціатива Голови Ради директорів Групи компаній Group DF, голови Об`єднаного руху роботодавців України Дмитра Фірташа. Бізнесмен виступає за максимальне поширення практики, коли містоутворюючі і великі підприємства допомагають містам, в яких вони працюють.

Допомогу своїм містам надають всі підприємства, які розвиває Дмитро Фірташ. Масштабну допомогу своїм містам з ініціативи інвестора розгорнули хімпідприємства в Черкасах, Рівному, Горлівці (Донецька обл.), Сєвєродонецьку (Луганська обл.), В Автономній республіці Крим - в Армянську і Красноперекопську.

Серед останніх соціальних ініціатив підприємств Дмитра Фірташа - допомога Черкасам та Армянську.

Зокрема, в Черкасах «Азот», відповідно до угоди підписаної з Черкаською облдержадміністрацією та Черкаською міською радою, проведе капітальний ремонт доріг, Будинку культури (БК) «Дружба народів», площі та фонтану перед ним, а також збудує дитячі і спортивні майданчики.

У Армянськ з ініціативи Дмитра Фірташа протягом найближчих трьох років буде інвестовано більше 200 млн. гривень. Зокрема, буде збудовано новий водопровід, відремонтовано каналізацію, відремонтовано дахи житлових будинків і ліфти.