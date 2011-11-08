Янукович доручив покращити залізничне сполучення між Києвом та Чернівцями
19:48, 08 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству інфраструктури покращити залізничне сполучення між Києвом та Чернівцями.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав у Чернівцях, відповідаючи на запитання журналістів.
В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що під час наради з адміністративно-господарським активом області дав відповідне доручення Міністерству інфраструктури.
«Величезні кошти були витрачені на Євро-2012, але ми вже закінчуємо ці роботи. Відтак у нас з’явилася можливість відпрацювати цей проект і для Чернівців зробити швидкісний потяг до Києва», - сказав глава держави.
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