Янукович доручив покращити залізничне сполучення між Києвом та Чернівцями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству інфраструктури покращити залізничне сполучення між Києвом та Чернівцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав у Чернівцях, відповідаючи на запитання журналістів.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що під час наради з адміністративно-господарським активом області дав відповідне доручення Міністерству інфраструктури.

«Величезні кошти були витрачені на Євро-2012, але ми вже закінчуємо ці роботи. Відтак у нас з’явилася можливість відпрацювати цей проект і для Чернівців зробити швидкісний потяг до Києва», - сказав глава держави.