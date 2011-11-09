«Зеніт» вивів на орбіту «Фобос-Грунт», проте далі виникла нештатна ситуація

Москва. Українська ракета «Зеніт-2SБ» успішно вивела на орбіту Землі російську автоматичну станцію «Фобос-Грунт», проте виникла нештатна ситуація з її подальшим польотом до супутника Марса - Фобоса.

Про це УНІАН повідомили в Роскосмосі.

«9 листопада о 00.16 мск із стартового комплексу майданчика 45 космодрому Байконур стартовими розрахунками підприємств ракетно-космічної галузі Росії та України проведено пуск ракети космічного призначення «Зеніт-2SБ», призначеної для виведення на орбіту російської автоматичної станції (АМС) «Фобос-Грунт», - сказано в повідомленні.

Після 688 секунд польоту АМС штатно відокремилася від другого ступеня ракети-носія.

Водночас голова Роскосмосу Володимир ПОПОВКІН повідомив, що при виведенні «Фобос-Грунт» на траєкторію відльоту до Марса склалася позаштатна ситуація, зокрема, у неї не спрацювала маршова рухова установка.

«У нас була важка ніч, ми довго не могли виявити космічний апарат, зараз знайшли його координати. З`ясувалося, що рухова установка не спрацювала. Не було ані першого, ані другого включення», - сказав В.ПОПОВКІН.

Він висловив припущення, що «Фобос-Грунт» не зміг переорієнтовуватися з Сонця на зірки і не було дано команди датчикам на включення рухової установки.

В.ПОПОВКІН наголосив, що це позаштатна ситуація, але робоча, вона була передбачена при розробці проекту, і було передбачено порядок дій у такій ситуації.

«Ми перезакладатимемо програму космічного апарату. Орбіта, на якій перебуває апарат, опорна, жодні баки не скинуто, паливо не було витрачене», - сказав він.

За словами голови Роскосмосу, за часом на перезавантаження програми у фахівців є три доби.

Як повідомляв УНІАН, основне завдання програми «Фобос-Грунт» – доставка на Землю зразків речовини, з якої створений поверхневий шар Фобоса.

Планується, що через три роки апарат доставить на Землю проби позаземного ґрунту, в якому вчені розраховують виявити так звану першоречовину, з якої зародилася наша Сонячна система.

У серпні 2014 року на Землю має бути доставлено близько 100 г ґрунту з Фобоса.

Ракети космічного призначення «Зеніт-ЗSLБ», «Зеніт-ЗSLБФ» і «3eніт-2SLБ» є сім’єю ракет на нетоксичних компонентах палива (рідкий кисень і гас), розроблених у рамках проекту «Наземний старт» для запусків космічних апаратів з космодрому Байконур на низькі, середні і високі кругові та еліптичні навколоземні орбіти (зокрема перехідну до геостаціонарної і геостаціонарну), а також на відлітні траєкторії.

Базову ракету «Зеніт-2» вперше запущено з космодрому Байконур у 1985 році. Ракета розроблена Державним конструкторським бюро (ДКБ) «Південне» (Дніпропетровськ), виготовляється на ДП ВО «Південний машинобудівний завод» (Дніпропетровськ).