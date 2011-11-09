Фірташ подарував Сєвєродонецьку 10 тролейбусів

У Сєвєродонецьку 8 листопада вийшли на лінію 10 нових тролейбусів, які подарував місту головний акціонер ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" Дмитро ФІРТАШ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Північнодонецької міської ради Луганської області.

Нові тролейбуси відповідають усім вимогам європейської якості, сучасна апаратура економить більше тридцяти відсотків електроенергії. Тролейбуси забезпечені спеціальними підйомниками для інвалідів, а також для дитячих візків.

За інформацією прес-служби міськради, рішення про участь у розвитку інфраструктури не лише підприємства, але і міста Д.ФІРТАШ прийняв у травні поточного року.

На урочистому заході з нагоди виходу на лінію нових тролейбусів голова правління ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ" Леонід БУГАЄВ заявив: "Ми братимемо участь у розвитку міста постійно, оскільки підприємство - містоутворювальне".

За словами мера міста Валентина КАЗАКОВА, у нинішніх умовах без участі Азоту місто ніколи б саме не змогло придбати сучасні тролейбуси. "Сьогодні Д.ФІРТАШ показав, що вони - люди справи, люди слова. Те, що було сказано у травні на Дні міста, сьогодні втілено в життя. Ми розглядаємо питання про подальший благоустрій міста за участю Азоту", - сказав мер.

Начальник КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" Валерій БРИНЗА повідомив учасників урочистості, що виробниче об'єднання "АЗОТ" побудувало і відкрило тролейбусний рух в Сєвєродонецьку тридцять з гаком років тому. "П'ять місяців тому, коли я почув обіцянку Д.ФІРТАША подарувати нашому місту двадцять сім тролейбусів, я подумав: "Це казка"... Сьогодні казка стала дійсністю", - заявив він. За його словами, такі тролейбуси є тільки у двох містах - Сєвєродонецьку і в Сімферополі, причому в Сімферополі їх всього шість.