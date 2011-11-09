СК «Нафтагазстрах» застрахувала пенсіонерів Південно-Західної залізниці

Страхова компанія "Нафтагазстрах" застрахувала залізничників-пенсіонерів Південно-західної залізниці за програмами добровільного медичного страхування.

Про це йдеться у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказують, що за умовами полісу, щомісячний страховий платіж складе 25 грн., страхова сума на одного пенсіонера - 10 тис. грн. Термін дії полісу - 1 рік. Загальна кількість застрахованих пенсіонерів Південної залізниці - 23 753.

Довідка УНІАН. ТДВ Страхова компанія "Нафтогазстрах" працює на страховому ринку з 1995 року.

СК "Нафтогазстрах" обслуговує за Програмами добровільного медичного страхування працівників Донецької, Південної, Придніпровської і Південно-західної залізниць.

Представництва ТДВ СК "Нафтогазстрах" функціонують в 7 регіонах України: Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Сумах і Харкові.