ДЗ за 10 місяців збільшила перевезення вантажів на 8% - до 126 млн. тонн

Донецька залізниця у січні-жовтні 2011 року збільшила перевезення вантажів на 7,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 126 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДЗ, це на 2,8% більше від запланованих на цей період об'ємів.

Перевезення вантажів ДЗ складають 39% від загального об'єму вантажоперевезень "Укрзалізниці".

Середньодобове вантаження склало 415 тис. тонн.

Вантажообіг ДЗ за 10 місяців поточного року зріс на 9,9% порівняно з січнем-жовтнем 2010 року - до 34 млрд. 058 млн. тонн/км, і це на 4,1% перевищує заплановані показники.

За січень-жовтень на ДЗ вивантажено понад 1,819 млн. вагонів, що складає 28% від загальних об'ємів "Укрзалізниці". Це на 2,2% перевищує заплановані показники і на 5,6% - показники аналогічного періоду минулого року.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів складає 5985 одиниць.

Середня вага вантажного потягу брутто склала 3,294 тис. тонн. Середня технічна швидкість - 38,9 км/год, що на 2,1% перевищує плановий показник. Середній пробіг локомотива склав 398 км на добу (на 7,9% більше від запланованого).

Традиційно основним видом вантажу, який перевозить ДЗ, є кам'яне вугілля. У січні-жовтні його навантажили 69,7 тонн. У середньому за добу ДЗ відвантажує 229 тис. тонн вугілля, або 3,343 вагону, що складає 55,2% від загальних об'ємів перевезень по залізниці.

Окрім цього, одними з основних вантажів у 2011 році були чорні метали - 14,7 млн. тонн, флюси - 10,7 млн. тонн, кокс - 8,3 млн. тонн, нафтопродукти - 3,8 млн. тонн, будівельні матеріали - 3, 5 тис. тонн.

Нагадаємо, за перше півріччя 2011 року Донецька залізниця перевезла 73,8 млн. тонн вантажів, що складає 104,4% до плану і 108,7% до аналогічного періоду 2010 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).