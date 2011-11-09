«АероСвіт» збільшив флот літаків на 2 - до 26

Авіакомпанія "Аеросвіт" поповнила авіапарк двома середньомагістральними літаками Boeing 737, збільшивши кількість власних літаків Boeing до 26.

Як повідомили УНІАН в компанії, один з них - Boeing 737-500, вже введено в експлуатацію, другий - Boeing 737-400, готується до техобслуговування.

У період поточної зимової навігації "Аеросвіт" підвищив порівняно з торішнім зимовим періодом інтенсивність польотів з міст України в Прагу, Дубай, Астану, Алмати, Тбілісі, Мінськ, Санкт-Петербург, Москву і Тель-Авів.

На лініях Київ-Варшава і Донецьк-Москва компанія почала експлуатувати Boeing 737 замість менш містких регіональних повітряних суден.

У період новорічних і різдвяних свят Boeing 737 замінять регіональні літаки на лінії Київ-Софія.

"Розширення середньомагістрального флоту дозволить авіакомпанії задовольнити попит на напрямках у пункти Європи і Азії, підвищивши частотність авіарейсів або збільшивши провізні місткості. Поповнення літакового парку також розширило можливості "Аеросвіту" в резервуванні повітряних суден", - повідомили в авіакомпанії.

Усього у 2011 році власний флот компанії збільшився у півтора рази. На сьогодні в його складі - 26 літаків виробництва компанії Boeing, у тому числі вісім Boeing 767 і вісімнадцять - Boeing 737. Крім того, перевізник використовує повітряні судна партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

Раніше повідомляли, що з кінця вересня 2011 року "Аеросвіт" перестав використовувати на своїх рейсах літаки ДП "Атонов" Ан-148.

ЗАТ "Аеросвіт" створено у 1994 році.