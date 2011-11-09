«АероСвіт» у 2012-2016 рр. поповнить авіапарк 11 літаками Boeing-737 нового покоління

Авіакомпанія "Аеросвіт" впродовж 2012-2016 рр. поповнить свій середньомагістральний авіапарк 11-ма літаками Boeing - 737 серії NG.

Як повідомили УНІАН у компанії, зокрема, у рамках підписаного у 2007 році договору з компанією Boeing, авіакомпанія у 2012 році отримає два літаки Boeing 737-800 і ще п'ять таких літаків у 2015-2016 роках.

У рамках ще однієї угоди, підписаної у 2010 році, "Аеросвіт" отримає чотири літаки Boeing 737-900ER - по два у 2013 і в 2014 роках.

Таким чином, за даними компанії Boeing, "Аеросвіт" стане першим в Східній Європі оператором літаків Boeing 737-900ER, які відрізняються підвищеною паливною ефективністю і збільшеною дальністю польотів.

Усі повітряні судна серії Next - Generation будуть обладнані новим інтер'єром Boeing Sky Interior, що забезпечують пасажирам вищий у своєму класі рівень комфорту.

Як повідомляв УНІАН, "Аеросвіт" у 2011 році збільшив власний флот компанії у півтора рази - до 26 літаків виробництва компанії Boeing.

Сьогодні у компанії вісім Boeing 767 і вісімнадцять Boeing 737. Крім того, перевізник використовує повітряні судна партнерів, включаючи Airbus 320, Airbus 321 Embraer 145 і Embraer 195.

З кінця вересня 2011 "Аеросвіт" перестав використовувати на своїх рейсах літаки ДП "Атонов" Ан-148.

ЗАТ "Аеросвіт" створено у 1994 році.